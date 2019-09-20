ВСУ назвали, сколько людей призовут на срочную службу
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на брифинг заместителя начальника штаба командования сухопутных войск ВСУ Геннадия Долгашова.
В Вооруженные силы Украины планируется набрать 9 тыс. человек, нацгвардейцев - 4,4 тыс., пограничников - 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.
Долгашов отметил, что срок службы составляет 1,5 года, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста), служба продлится год.
Он отметил, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются и напомнил, что призывной возраст - от 20 до 27 лет. За нарушение закона о военной службе предусмотрены два вида ответственности - административная и уголовная.
В качестве административного наказания за неявку в военкомат применяются штрафы: за первое нарушение - от 85 до 119 грн, за повторное нарушение от 170 до 225 грн.
Уголовная ответственность за это предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.
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