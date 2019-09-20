Пристайко объяснил отказ Украины от подписания "формулы Штайнмайера"
Об этом Пристайко заявил в интервью Европейской правде.
"В среду в Минске трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание нормандской четверки о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонний контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал Пристайко.
Он отметил, что, возможно, в текст, который обсуждается на трехсторонней контактной группе, будет что-то добавлено или удалено - ведь именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали.
"Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить трехсторонняя контактная группа", - сказал министр.
Пристайко не смог сказать, когда состоится следующая встреча контактной группы.
"Когда договорятся. Но, может, и видеоконференция будет, а не встреча", - отметил он.
18 сентября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
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