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Espreso.tvМирПристайко объяснил отказ Украины от подписания "формулы Штайнмайера"

Пристайко объяснил отказ Украины от подписания "формулы Штайнмайера"

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в Минске из-за технического недоразумения Киев письменно не согласовал условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса

Об этом Пристайко заявил в интервью Европейской правде.

"В среду в Минске трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание нормандской четверки о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонний контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал Пристайко.

Он отметил, что, возможно, в текст, который обсуждается на трехсторонней контактной группе, будет что-то добавлено или удалено - ведь именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали.

"Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить трехсторонняя контактная группа", - сказал министр.

Пристайко не смог сказать, когда состоится следующая встреча контактной группы.

"Когда договорятся. Но, может, и видеоконференция будет, а не встреча", - отметил он.

18 сентября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

По ее итогам представитель Украины Леонид Кучма заявил, что реализация формулы Штайнмайера (на которой настаивает Россия) возможна только при условии выполнения ряда пунктов.
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