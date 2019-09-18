Украинская сторона не имеет возражений по формуле Штайнмайера по выборам, - Олифер
Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах.
"Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установление контроля за неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательствами и Минскими соглашениями", - отметила Олифер.
Она отметила, что украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках.
"Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц. Обсужден ход восстановления моста в Станице Луганской", - сообщила Олифер.
Она добавила, что в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019