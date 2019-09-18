Украинская сторона не имеет возражений по формуле Штайнмайера по выборам, - Олифер

18 сентября, 2019, 20:35

Реализация формулы Штайнмайера по поводу местных выборов возможна только при условии выполнения ряда пунктов

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах.

"Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установление контроля за неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательствами и Минскими соглашениями", - отметила Олифер.

Она отметила, что украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках.

"Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц. Обсужден ход восстановления моста в Станице Луганской", - сообщила Олифер.

Она добавила, что в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.