Гонтарева заявила, что не вернется в Украину

20 сентября, 2019, 19:04

Экс-глава Нацбанка сообщила, что не собирается возвращаться домой

Об этом она рассказала в интервью изданию Гордон.

Отвечая на вопрос о том, как она себя чувствует физически и психологически после всего, что произошло, Гонтарева заявила: "Психологически 17 сентября было самым тяжелым днем ​​в моей жизни. Когда сожгли мой дом, а с ним все семейные фотографии и реликвии, все вещи... Мой муж как был в одних джинсах, так в них и остался: вся его одежда сгорела, у меня хоть в Лондоне были какие-то вещи. Это был очень сложный день. Казалось, что конец света наступил. Но сегодня я уже всем друзьям сказала: в инвалидном кресле или на костылях все равно иду вперед".

Гонтарева отметила, что не видит, чтобы Коломойского кто-нибудь останавливал.

"С ним фотографируются в Офисе президента, с ним делают селфи, его впервые за 16 лет приглашают на форум YES (Ялтинская европейская стратегия). Я этого не понимаю. Как не понимаю и того, чем именно ему мешаю. Мне он точно не мешает. Если страна выбирает новых героев и они выглядят вот так, значит, у страны такое представление о реформах и справедливости. Это выбор страны", - добавила экс-чиновниця.

Она заверила, что не будет пересекать границу Украины. У нее там нет уже ничего нет.

"Они, наверное, специально это сделали, чтобы выжечь меня напалмом из страны", - резюмировала она.