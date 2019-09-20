Гонтарева заявила, что не вернется в Украину
Об этом она рассказала в интервью изданию Гордон.
Отвечая на вопрос о том, как она себя чувствует физически и психологически после всего, что произошло, Гонтарева заявила: "Психологически 17 сентября было самым тяжелым днем в моей жизни. Когда сожгли мой дом, а с ним все семейные фотографии и реликвии, все вещи... Мой муж как был в одних джинсах, так в них и остался: вся его одежда сгорела, у меня хоть в Лондоне были какие-то вещи. Это был очень сложный день. Казалось, что конец света наступил. Но сегодня я уже всем друзьям сказала: в инвалидном кресле или на костылях все равно иду вперед".
Гонтарева отметила, что не видит, чтобы Коломойского кто-нибудь останавливал.
"С ним фотографируются в Офисе президента, с ним делают селфи, его впервые за 16 лет приглашают на форум YES (Ялтинская европейская стратегия). Я этого не понимаю. Как не понимаю и того, чем именно ему мешаю. Мне он точно не мешает. Если страна выбирает новых героев и они выглядят вот так, значит, у страны такое представление о реформах и справедливости. Это выбор страны", - добавила экс-чиновниця.
Она заверила, что не будет пересекать границу Украины. У нее там нет уже ничего нет.
"Они, наверное, специально это сделали, чтобы выжечь меня напалмом из страны", - резюмировала она.
- Гонтарева не верит в то, что ее дом подожгли в отместку за закрытие коммерческих банков во время чистки рынка.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!