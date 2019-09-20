Геращенко о новых законах: "Слуга народа" обещала бороться с олигархами, а начала с ФОПов и продавцов
Об этом Ирина Геращенко написала в Facebook.
"Европейская Солидарность" категорически против наступления на малый и средний бизнес. Партия власти обещала бороться с олигархами, но начала с ФОПов и мелких предпринимателей и продавцов. Мы голосовали против законов №1053-1 №1073, принятых слугами ", - сообщила нардеп.
Геращенко отметила, что ряд поправок, которые Нина Южанина готовила вместе с экспертами и представителями малого бизнеса, не были поддержаны.
"Указанные поправки сделали бы вхождение в новую систему более плавным и постепенным", - пояснила она.
Как отметила депутат от "ЕС", с октября начнется "тотальная фискализация и штрафы, проверка чеков и другой трэш".
"В частности, вводятся ежедневные отчеты об учете наличных всем ФОПам 2, 3 и 4 группы. С 1 января 2021 года все они должны будут иметь и использовать РРО. Вводятся штрафы, когда в случае нарушения закона 100% стоимости товара выплачивается жалобщику и дополнительно накладывается 150% штрафа. Такой кэшбек не существует ни в одной стране", - отмечает Геращенко.
Закон переносит отчетность и штрафы, которые существуют с 1995 года для классических кассовых аппаратов на современные РРО на смартфонах. По этому закону все должны переходить на электронный чек.
- 20 сентября Рада в целом одобрила закон о кассовых аппаратах для продажи бывших в употреблении товаров
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