 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский и Трамп встретятся 25 сентября, - СМИ

Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября, - СМИ

Встреча президентов Украины и США состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках семьдесят четвёртой сессии Генеральной ассамблеи ООН

Об этом сообщает DT.UA, со ссылкой на собственный источник в кругах дипломатов.

По источникам в дипломатических кругах встреча продлится 45 минут, возможно, и больше.

Вопросы, которые будут обсуждать украинский и американский президенты, - Донбасс, привлечение американских инвестиций в экономику Украины. Ожидается, что Трамп во время разговора коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma.

  • Напомним, что в Белом Доме заявили, что Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 сентября, 2019 четверг

больше новостей

19 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать