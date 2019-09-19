Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября, - СМИ
19 сентября, 2019, 20:43
Встреча президентов Украины и США состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках семьдесят четвёртой сессии Генеральной ассамблеи ООН
Об этом сообщает DT.UA, со ссылкой на собственный источник в кругах дипломатов.
По источникам в дипломатических кругах встреча продлится 45 минут, возможно, и больше.
Вопросы, которые будут обсуждать украинский и американский президенты, - Донбасс, привлечение американских инвестиций в экономику Украины. Ожидается, что Трамп во время разговора коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma.
- Напомним, что в Белом Доме заявили, что Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019