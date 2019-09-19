Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября, - СМИ

19 сентября, 2019, 20:43

Встреча президентов Украины и США состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках семьдесят четвёртой сессии Генеральной ассамблеи ООН

Об этом сообщает DT.UA, со ссылкой на собственный источник в кругах дипломатов.

По источникам в дипломатических кругах встреча продлится 45 минут, возможно, и больше.

Вопросы, которые будут обсуждать украинский и американский президенты, - Донбасс, привлечение американских инвестиций в экономику Украины. Ожидается, что Трамп во время разговора коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma.