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Espreso.tvОбществоЗеленский встретится с Трампом на следующей неделе, - Белый Дом

Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе, - Белый Дом


фото: Радіо Свобода
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся на следующей неделе на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора Зеленского с вице-президентом США Майком пенсий.

"Вице-президент Пенс телефону общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продолжить свою продуктивную встречу 1 сентября в Варшаве и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пенс подтвердил обязательства США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Вице-президент положительно оценил администрацию президента Зеленского за его смелые действия по борьбе с коррупцией с помощью законодательных реформ и предложил полную поддержку США в этих усилиях", - добавили в Белом Доме.

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