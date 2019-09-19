Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе, - Белый Дом
Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора Зеленского с вице-президентом США Майком пенсий.
"Вице-президент Пенс телефону общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продолжить свою продуктивную встречу 1 сентября в Варшаве и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Пенс подтвердил обязательства США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Вице-президент положительно оценил администрацию президента Зеленского за его смелые действия по борьбе с коррупцией с помощью законодательных реформ и предложил полную поддержку США в этих усилиях", - добавили в Белом Доме.
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