Изменение Нацсовета: Княжицкий назвал пакетное голосование попыткой легализовать олигархические подковерные договоренности

19 сентября, 2019, 13:11

Верховная Рада предварительно поддержала законопроект об увольнении и назначении членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, предусматривающий пакетное голосование

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий рассказал в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV .

Он объяснил, почему не поддержал законопроект №2036 об увольнении членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

"Предлагается пакетное голосование. Если не выберется хотя бы один из пакета, то все голосования отменяется. Для чего это делается: сейчас голосование проходит за каждого отдельного члена. Фракции и общественные организации между собой договариваются. Это происходит прозрачно, честно, видно, кто за кого голосует ", - отметил Княжицкий.

Он пояснил, что бывают ситуации, когда в одной партии есть несколько влиятельных групп: одни поддерживают одного олигарха, вторые - другое.

"Они не могут договориться. Пакетное голосование предлагается для того, чтобы они" под ковром "договорились. Потом пакетом проголосовали, чтобы никто никого не обманул. Ведь может случиться так, что одна группа или партия пообещает поддержать одного кандидата, а за второго они не отдадут голоса. А пакетное голосование - это просто попытка изменить состав Нацсовета и легализовать через закон подковерные договоренности о назначении этого состава, - отметил нардеп. - пункт о пакетном голосовании - абсолютно коррупционный пункт для легализации подковерных олигархичных договоренностей людей, которые говорят, что пришли служить народу ".

19 сентября парламент поддержал за основу законопроект о увольнения членов Нацсовета по телерадиовещанию