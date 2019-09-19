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Espreso.tvОбществоПарламент поддержал за основу законопроект об увольнении членов Нацсовета по телерадиовещанию

Парламент поддержал за основу законопроект об увольнении членов Нацсовета по телерадиовещанию


фото: ua.tv
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №2036 об увольнении членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Об этом передает Еспресо.TV

За это решение проголосовали 292 народных депутата.

Принятый закон вводит процедуру увольнения и назначения членов Нацсовета. Они смогут выполнять свои обязанности до назначения преемников. Такие изменения обеспечат непрерывную работу надзорного органа.

Нацсовет состоит из 8 человек: 4 от Президента и 4 от Верховной Рады. Их назначают на 5 лет.

"В случае, если в трех из них закончился срок полномочий, то, пока длится процедура отбора их преемников, работа Нацсовета заблокирована по крайней мере на 2 месяца. В современных условиях развития информационного пространства государства - это недопустимо", - говорится в пояснительной записке.

 

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