Парламент поддержал за основу законопроект об увольнении членов Нацсовета по телерадиовещанию
19 сентября, 2019, 12:46
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №2036 об увольнении членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
Об этом передает Еспресо.TV
За это решение проголосовали 292 народных депутата.
Принятый закон вводит процедуру увольнения и назначения членов Нацсовета. Они смогут выполнять свои обязанности до назначения преемников. Такие изменения обеспечат непрерывную работу надзорного органа.
Нацсовет состоит из 8 человек: 4 от Президента и 4 от Верховной Рады. Их назначают на 5 лет.
"В случае, если в трех из них закончился срок полномочий, то, пока длится процедура отбора их преемников, работа Нацсовета заблокирована по крайней мере на 2 месяца. В современных условиях развития информационного пространства государства - это недопустимо", - говорится в пояснительной записке.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019