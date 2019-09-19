WBSS организует суперсерию в новой категории Усика
Об этом сообщает Boxingscene.
Как варианты для последующей cуперсерии в WBSS рассматривают супертяжелый, средний (до 72,6), первый полусредний вес (до 63,5 кг) и один женский дивизион.
Серия продлится в течение следующего года, первый раунд состоится в феврале, а финал - в ноябре-декабре.
Промоутер WBSS Калле Зауэрланд хочет видеть на турнире британца Диллиана Уайта, француза Даниэля Дюбуа, хорвата Филиппа Хрговича, немца Агита Кабайела и победителя боя между новозеландцем Джозефом Паркером и Дереком Чисорой из Великобритании.
Пока неизвестно, получит ли приглашение от организаторов украинец Александр Усик, который в 2018 году выиграл WBSS в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), а сейчас готовится к дебюту в супертяжелом весе.
В WBSS не будут выступать сильнейшие тяжеловесы мира - обладатель чемпионских титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) американец Энди Руис, чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтей Уайлдер из США и экс-чемпионы мира Тайсон Фьюри и Джошуа.
- Напомним, 1 сентября Александр Усик заявил, что его первым соперником в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг из Нидерландов.
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