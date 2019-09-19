Великобритания ответила на ультиматум ЕС по Brexit

19 сентября, 2019, 17:02

Великобритания представила Евросоюзу письменные документы с предложениями по выходу из тупика по Brexit

Об этом сообщает Sky News.

Представитель правительства Великобритании подтвердил, что "конфиденциальные технические неофициальные документы, которые отражают идеи, выдвинутые Великобританией", отправили в Брюссель.

Однако, по его словам, они подадут официальные письменные решения, когда будут готовы, "а не в соответствии с искусственным дедлайном, и когда ЕС даст понять, что будет конструктивно ими заниматься для замены бекстопа".