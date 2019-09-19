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Espreso.tvМирЕсть 12 дней: Брюссель выдвинул Джонсону ультиматум по Brexit

Есть 12 дней: Брюссель выдвинул Джонсону ультиматум по Brexit


фото: reuters
Евросоюз выдвинул ультиматум премьер-министру Великобритании Борису Джонсону: представить свои предложения по Brexit до конца сентября или готовиться к "жесткому" выходу из союза

Об этом сообщает Independent .

Главный переговорщик Европейского Союза по вопросам Brexit Мишель Барнье сказал Джонсону прекратить "притворяться", что он ведет переговоры.

Кроме того, президент Эммануэль Макрон встретился с премьером Финляндии Аннтти Ринне, которая сейчас председательствует в ЕС.

"Мы оба обеспокоены тем, что сейчас происходит в Британии и непонятной ситуацией, которая поступает оттуда в Европу", - сказал Ринне после встречи, на которой был согласован ультиматум.

По его словам, "теперь пришло время выложить четкие презентации".

Чиновников в Брюсселе беспокоит то, что премьер-министр Великобритании тратит их время и затягивает переговоры, а не представляя никаких предложений, возможно, надеясь на будущие выборы.

Напомним, после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в Люксембурге, в Еврокомиссии заявили, что со стороны Соединенного королевства не поступали необходимые предложения по Brexit.

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