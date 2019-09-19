В Лиге чемпионов повторили еще одно достижение Шевченко
Об этом сообщает Opta в twitter.
Два гола в ворота "Реала" Ди Мария забил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который ПСЖ выиграл со счетом 3: 0. Ранее более двух голов в ворота испанских "Реала" и "Барселоны" в Лиге чемпионов удавалось забить лишь двум футболиста - Украинский Андрею Шевченко и бразильцу Жардел.
Ди Мария перешел в ПСЖ летом 2015 года по "Манчестер Юнайтед". Контракт 31-летнего футболиста с чемпионом Франции рассчитан до лета 2021 года. Ранее он также выступал за аргентинский "Росарио", португальский "Бенфику" и "Реал"
3 - Angel Di Maria est seulement le 3e joueur à inscrire au moins 2 buts dans un match contre le Real Madrid et contre Barcelone dans l'histoire de la Ligue des Champions après Mário Jardel et Andriy Shevchenko. Redoutable. #PSGRMA pic.twitter.com/R9uAzs46VW- OptaJean (@OptaJean) September 18, 2019
- Напомним, 17 сентября норвежский футболист австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко , который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019