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Espreso.tvСпортВ Лиге чемпионов повторили еще одно достижение Шевченко

В Лиге чемпионов повторили еще одно достижение Шевченко


фото: REUTERS
Аргентинский футболист французского ПСЖ Анхель Ди Мария стал третьим игроком после украинца Андрея Шевченко и бразильца Жардела, который забивал больше двух голов "Реалу" и "Барселоне"

Об этом сообщает Opta в twitter.

Два гола в ворота "Реала" Ди Мария забил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который ПСЖ выиграл со счетом 3: 0. Ранее более двух голов в ворота испанских "Реала" и "Барселоны" в Лиге чемпионов удавалось забить лишь двум футболиста - Украинский Андрею Шевченко и бразильцу Жардел.

Ди Мария перешел в ПСЖ летом 2015 года по "Манчестер Юнайтед". Контракт 31-летнего футболиста с чемпионом Франции рассчитан до лета 2021 года. Ранее он также выступал за аргентинский "Росарио", португальский "Бенфику" и "Реал"

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