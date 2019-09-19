Участники митинга на Банковой призвали Зеленского не переходить "красные линии"

19 сентября, 2019, 19:37

Люди пришли напомнить, что за государственную измену президент может получить не только импичмент, но и 10-15 лет заключения

Об этом заявил Павел Белоус, один из организаторов акции в эфире Еспресо.TV.

Под Офисом президента началась акция "Нормандский сговор - государственная измена"

"То, что сейчас происходит, на наш взгляд, подпадает под государственную измену. Мы хотим предостеречь, чтобы он не перешел за красную линию. Он не осуществил госизмену и остался нормальным человеком", - добавил Белоус.

На вопрос журналиста, что именно в действиях президента может стать государственной изменой, активист ответил, что это может быть выполнение "формулы Штайнмайера": выборы на неконтролируемой территории, амнистия боевикам.

"Если это правда, то пусть скажет это и объяснит почему, если нет, то пусть скажет, что это клевета", - подытожил организатор акции.