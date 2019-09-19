Кремль заявил, что Украина "сменила позицию" в отношении формулы Штайнмайера
"Раньше все согласились с формулой Штайнмайера и никаких условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона сменила свою позицию... Это не укладывается в рамки ранее утвержденных договоренностей", - цитирует Пескова Интерфакс-Украина.
Пресс-секретарь Путина считает, что "выдвижение Украиной условий для реализации формулы Штайнмайера - это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой, это новое явление".
Отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие шаги предпримет Москва, Песков сказал:
"Безусловно, работу надо продолжать... но в любом случае это не способствует быстрому продвижению", - заявил он.
18 сентября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019