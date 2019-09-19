Кремль заявил, что Украина "сменила позицию" в отношении формулы Штайнмайера

19 сентября, 2019, 15:08

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина "сменила" свою позицию в отношении формулы Штайнмайера

"Раньше все согласились с формулой Штайнмайера и никаких условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона сменила свою позицию... Это не укладывается в рамки ранее утвержденных договоренностей", - цитирует Пескова Интерфакс-Украина.

Пресс-секретарь Путина считает, что "выдвижение Украиной условий для реализации формулы Штайнмайера - это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой, это новое явление".

Отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие шаги предпримет Москва, Песков сказал:

"Безусловно, работу надо продолжать... но в любом случае это не способствует быстрому продвижению", - заявил он.

18 сентября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.