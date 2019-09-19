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Espreso.tvОбществоКремль заявил, что Украина "сменила позицию" в отношении формулы Штайнмайера

Кремль заявил, что Украина "сменила позицию" в отношении формулы Штайнмайера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина "сменила" свою позицию в отношении формулы Штайнмайера

"Раньше все согласились с формулой Штайнмайера и никаких условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона сменила свою позицию... Это не укладывается в рамки ранее утвержденных договоренностей", - цитирует Пескова Интерфакс-Украина.

Пресс-секретарь Путина считает, что "выдвижение Украиной условий для реализации формулы Штайнмайера - это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой, это новое явление".

Отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие шаги предпримет Москва, Песков сказал:

"Безусловно, работу надо продолжать... но в любом случае это не способствует быстрому продвижению", - заявил он.

18 сентября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

По ее итогам представитель Украины Леонид Кучма заявил , что реализация формулы Штайнмайера (на которой настаивает Россия) возможна только при условии выполнения ряда пунктов.
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