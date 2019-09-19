Трампа призывают действовать более жестко в отношении Ирана

"Кампания максимального давления (которую вводили США против Тегерана, - ред.) сработала в том смысле, что она покалечила экономику (иранского - ред.) режима, это усложнило жизнь для режима, но это не изменило их поведения", - отметил сенатор.

По его словам, он пришел к выводу, что введенные пакеты ограничений хоть и были мощными, однако не выполнили функции сдерживания, и режим в Тегеране даже не продемонстрировал воли измениться к лучшему. В этой связи Грэм заявил, что озвученного президентом плана об усилении санкций будет недостаточно.

"Они (иранский режим - ред.) так и не изменились в прошлом, но время покажет ... Я считаю, что дополнительных санкций будет недостаточно", - подчеркнул законодатель.

Напомним, в среду глава Белого дома поручил министру финансов "существенно усилить санкции против страны Иран". Таким образом, это может стать первым ответом администрации Трампа на атаки Ирана против крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии.