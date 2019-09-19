Разумков подписал закон об импичменте президента
19 сентября, 2019, 17:43
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)". Закон направлен на подпись главе государства
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
"Импичмент является внесудебным конституционным процессом, по содержанию которого Верховная Рада Украины в случае совершения государственной измены или иного преступления Президентом Украины может досрочно прекратить его полномочия, сместив с должности", - сказано в документе.
Эта возможность предусмотрена 111 статьей Конституции Украины.
Инициировать процедуру могут 226 депутатов без права отзыва подписи.
Такое же количество нардепов должны его включить в повестку дня. Затем создается специальная парламентская временная комиссия для оценки и расследования деятельности президента.
Закон передан на подпись президенту.
- Напомним, 10 сентября Рада в целом проголосовала за закон об импичменте.
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