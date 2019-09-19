"Минер" моста Метро Белько передал всем извинения, - министр
19 сентября, 2019, 14:49
Алексей Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, извинился перед киевлянами
Об этом заявила министр по делам ветеранов Оксана Коляда во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Мы общались с Алексеем и были с другими ветеранами. Я хочу передать от Алексея - он просит прощения перед всеми, в частности, жителями Киева, по неудобства из-за его действия. Он сказал, что не собирался подрывать мост. Все, что он хотел - обратить на себя внимание ", - рассказала Коляда.
Также она отметила, что в Белка были проблемы с трудоустройством, отсутствием средств, проблемы личного характера - с девушкой.
"В государстве должна быть соответствующая ветеранская политика по защите всех прав в интересов ветеранов после службы", - добавила министр.
- Напомним, 18 сентября в Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро.
- Полиция установила личность "минера" - 42-летний крымчанин Алексей Белько, который принимал участие в АТО.
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