"Минер" моста Метро Белько передал всем извинения, - министр

19 сентября, 2019, 14:49

Алексей Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, извинился перед киевлянами

Об этом заявила министр по делам ветеранов Оксана Коляда во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Мы общались с Алексеем и были с другими ветеранами. Я хочу передать от Алексея - он просит прощения перед всеми, в частности, жителями Киева, по неудобства из-за его действия. Он сказал, что не собирался подрывать мост. Все, что он хотел - обратить на себя внимание ", - рассказала Коляда.

Также она отметила, что в Белка были проблемы с трудоустройством, отсутствием средств, проблемы личного характера - с девушкой.

"В государстве должна быть соответствующая ветеранская политика по защите всех прав в интересов ветеранов после службы", - добавила министр.