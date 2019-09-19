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Espreso.tvОбществоПожар в "Токио Стар": сообщили о подозрении главному инженеру

Пожар в "Токио Стар": сообщили о подозрении главному инженеру

Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы

Об этом сообщает 24tv.ua.

Инженера отеля подозревают в несоблюдении пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия. Он может провести на решеткой от трех до восьми лет.

В одесской прокуратуре добавили, что главный инженер наравне со старшим администратором отвечали за пожарную безопасность.

В ГСЧС отметили, что хозяйственную деятельность гостиницы они вели не соблюдая правила пожарной безопасности.

  • Напомним, суд арестовал старшего администратора одесского отеля "Токио Стар"
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