Пожар в "Токио Стар": сообщили о подозрении главному инженеру

19 сентября, 2019, 22:12

Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы

Об этом сообщает 24tv.ua.

Инженера отеля подозревают в несоблюдении пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия. Он может провести на решеткой от трех до восьми лет.

В одесской прокуратуре добавили, что главный инженер наравне со старшим администратором отвечали за пожарную безопасность.

В ГСЧС отметили, что хозяйственную деятельность гостиницы они вели не соблюдая правила пожарной безопасности.