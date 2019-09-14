 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд арестовал старшего администратора одесского отеля "Токио Стар", который сгорел в августе

Суд арестовал старшего администратора одесского отеля "Токио Стар", который сгорел в августе

Ирина Паровик
Мать двоих детей Ирина Паровик отправилась в СИЗО как минимум до 18 октября. Она отвечала в отеле за хозяйственные и кадровые вопросы, его подпись стоит на документе ГСЧС, запрещающем отелю работать

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает Еспресо.TV .

Паровик инкриминируют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой гибель людей (часть 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины).

Прокурор Евгений Антощук заявил в суде, что Паровик как старший администратор может влиять на свидетелей, других работников отеля. Все они, по словам Антощука, указывают на Паровик как на человека, который отвечал за кадровые и хозяйственные вопросы в отеле. Также его подпись есть на документе ГСЧС - запрету отеля работать, врученному в 2012 году.

Сама Паровик утверждает, что не помнит такого предписания. Она настаивает, что не нанимала людей не отвечает за пожарную безопасность.

"Я искала людей и общалась с ними, но их брали на работу в главном офисе", - говорит Паровик.

И она, и ее адвокат Игорь Элуашвили утверждают: никакого документального подтверждения того, что Паровик отвечала за противопожарную безопасность, нет. Она работала в гостинице с 2009 года, в 2014 году ушла в декрет, хотя де-факто продолжала работать. Сейчас у нее две дочери - младшей полтора года, самой старшей - пять.

Именно Паровик звонили из компании, которая обслуживала пульт пожарной безопасности - она говорит, что оставляла им свой телефон в качестве контактного, а не как уполномоченного по вопросам противопожарной безопасности.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 сентября, 2019 суббота

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

14 сентября, 2019 суббота

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать