Суд арестовал старшего администратора одесского отеля "Токио Стар", который сгорел в августе

14 сентября, 2019, 09:15

Мать двоих детей Ирина Паровик отправилась в СИЗО как минимум до 18 октября. Она отвечала в отеле за хозяйственные и кадровые вопросы, его подпись стоит на документе ГСЧС, запрещающем отелю работать

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает Еспресо.TV .

Паровик инкриминируют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой гибель людей (часть 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины).

Прокурор Евгений Антощук заявил в суде, что Паровик как старший администратор может влиять на свидетелей, других работников отеля. Все они, по словам Антощука, указывают на Паровик как на человека, который отвечал за кадровые и хозяйственные вопросы в отеле. Также его подпись есть на документе ГСЧС - запрету отеля работать, врученному в 2012 году.

Сама Паровик утверждает, что не помнит такого предписания. Она настаивает, что не нанимала людей не отвечает за пожарную безопасность.

"Я искала людей и общалась с ними, но их брали на работу в главном офисе", - говорит Паровик.

И она, и ее адвокат Игорь Элуашвили утверждают: никакого документального подтверждения того, что Паровик отвечала за противопожарную безопасность, нет. Она работала в гостинице с 2009 года, в 2014 году ушла в декрет, хотя де-факто продолжала работать. Сейчас у нее две дочери - младшей полтора года, самой старшей - пять.

Именно Паровик звонили из компании, которая обслуживала пульт пожарной безопасности - она говорит, что оставляла им свой телефон в качестве контактного, а не как уполномоченного по вопросам противопожарной безопасности.