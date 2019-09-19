Появилось видео задержания "минера" моста Метро в Киеве
19 сентября, 2019, 10:21
18 сентября в Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало
Напомним, что полиция установила личность "минера" - 42-летний крымчанин Алексей Белько, который принимал участие в АТО.
Позже его задержали. Бельку грозит пожизненное заключение.
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