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Espreso.tvОбществоПоявилось видео задержания "минера" моста Метро в Киеве

Появилось видео задержания "минера" моста Метро в Киеве

18 сентября в Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало

Напомним, что полиция установила личность "минера" - 42-летний крымчанин Алексей Белько, который принимал участие в АТО.

Позже его задержали. Бельку грозит пожизненное заключение.

 

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