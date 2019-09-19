Освобождение 113 пленников из России: Украина продолжит переговоры, - Денисова

19 сентября, 2019, 20:12

Все будет сделано для того, чтобы в ближайшее время все 113 украинских граждан были на Родине, обещает Денисова

Об этом написала омбудсмен Людмила Денисова на Facebook.

"Работа по освобождению и возвращению всех граждан Украины, которые до сих пор находятся в заключении на территории РФ и оккупированного Крыма, проводится ежедневно", - заявила она.

Наиболее важным вопросом является состояние физического и психологического здоровья, а также своевременного доступа к соответствующей медицинской помощи.

"Поэтому в неотложном порядке по каждому нашему гражданину будут сделаны соответствующие повторные обращения к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой", - отметила Денисова.