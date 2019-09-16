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Espreso.tvОбществоПять узников Кремля получат жилье от государства, - Денисова

Пять узников Кремля получат жилье от государства, - Денисова


фото: lb.ua
Пленные, вернувшиеся из России, - Сенцов, Кольченко, Балух, Сезанович и Панов - получат бесплатное жилье

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью LB.ua.

Она также добавила, что Сенцов хочет жить с родными: детьми и мамой, они сейчас переезжают из Крыма.

"Да, маму сейчас положили в "Феофанию" на обследование. Олег чувствует себя нормально, но хотел бы подлечить маму ", - рассказала Денисова.

Скорее всего в Киев переедет семья Балуха. Мама и жена уже приехали, еще у него сын с семьей. У Артура Панова - мама. Его бабушка и дедушка живут на оккупированной территории, тоже могут приехать. Сестра и мать Кольченко тоже.

  • Напомним, что освобожденные военные моряки и политзаключенные получили новые биометрические паспорта.

 

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