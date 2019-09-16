Пять узников Кремля получат жилье от государства, - Денисова
16 сентября, 2019, 16:07
Пленные, вернувшиеся из России, - Сенцов, Кольченко, Балух, Сезанович и Панов - получат бесплатное жилье
Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью LB.ua.
Она также добавила, что Сенцов хочет жить с родными: детьми и мамой, они сейчас переезжают из Крыма.
"Да, маму сейчас положили в "Феофанию" на обследование. Олег чувствует себя нормально, но хотел бы подлечить маму ", - рассказала Денисова.
Скорее всего в Киев переедет семья Балуха. Мама и жена уже приехали, еще у него сын с семьей. У Артура Панова - мама. Его бабушка и дедушка живут на оккупированной территории, тоже могут приехать. Сестра и мать Кольченко тоже.
- Напомним, что освобожденные военные моряки и политзаключенные получили новые биометрические паспорта.
Читайте также
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
Читайте также
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду