Нидерландского защитника застрелили в собственном автомобиле

19 сентября, 2019, 20:31

Автомобиль 32-летнего защитника Келвина Мейнарда обстреляли в Амстердаме

Об этом сообщает BBC.

В столице Нидерландов, Амстердаме, произошла трагедия. Автомобиль голландского защитника Келвина Мейнарда накануне вечером обстреляли неизвестные. Преступники подъехали к машине футболиста на мотоцикле и осуществили несколько выстрелов в авто защитника. Мейнард пытался раненым убежать от бандитов, однако врезался в здание пожарной службы. Спасатели пытались спасти жизнь футболиста, но от полученных ранений Мейнард скончался на месте.

Защитник выступал за "Антверпен" с 2013 по 2014 год. Также в свое время он защищал цвета "Воллендама", "Эммена", "Спакенбурга", "Квик Бойза", "Ольяненсы", "Кечкемета" и "Бертона". В этом сезоне футболист выступал за голландский любительский клуб "Алфенс Бойз".