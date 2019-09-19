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Espreso.tvСпортНидерландского защитника застрелили в собственном автомобиле

Нидерландского защитника застрелили в собственном автомобиле


фото: sky.com
Автомобиль 32-летнего защитника Келвина Мейнарда обстреляли в Амстердаме

Об этом сообщает BBC.

В столице Нидерландов, Амстердаме, произошла трагедия. Автомобиль голландского защитника Келвина Мейнарда накануне вечером обстреляли неизвестные. Преступники подъехали к машине футболиста на мотоцикле и осуществили несколько выстрелов в авто защитника. Мейнард пытался раненым убежать от бандитов, однако врезался в здание пожарной службы. Спасатели пытались спасти жизнь футболиста, но от полученных ранений Мейнард скончался на месте.

Защитник выступал за "Антверпен" с 2013 по 2014 год. Также в свое время он защищал цвета "Воллендама", "Эммена", "Спакенбурга", "Квик Бойза", "Ольяненсы", "Кечкемета" и "Бертона". В этом сезоне футболист выступал за голландский любительский клуб "Алфенс Бойз".

 

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