Чемпион мира погиб при попытке побить рекорд скорости
Об этом сообщает HydroRacer y twitter.
Чемпион мира по гонкам на скоростных катерах Фабио Буцци погиб при попытке установить новый мировой рекорд скорости спортивного судна. При скорости 148 км/ч 78-летний спортсмен врезался в риф, кроме него на катере присутствовал неизвестный итальянский механик и два друга гонщика, только одному из них удалось выжить.
За спортивную карьеру Буцци 10 раз побеждал на чемпионате мира, а в 1978 году установил рекорд, который до сих пор остается не побитым. Итальянец развил скорость в размере 191,58 км/ч на лодке с дизельным движком.
"Ashton Rinker wins every race in the 2019 season" closes out the series with a win during the finale at Windsor , CO "" https://t.co/knChsb0XPZ @APBARacing pic.twitter.com/Z8Ho3AInj2- HydroRacer Live (@HydroRacerTV) 1 сентября 2019 г.
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