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Espreso.tvСпортЧемпион мира погиб при попытке побить рекорд скорости

Чемпион мира погиб при попытке побить рекорд скорости


фото: facebook
Фабио Буцци, который является чемпионом мира по гонкам на скоростных катерах, погиб в аварии при попытке побить рекорд скорости

Об этом сообщает HydroRacer y twitter.

Чемпион мира по гонкам на скоростных катерах Фабио Буцци погиб при попытке установить новый мировой рекорд скорости спортивного судна. При скорости 148 км/ч 78-летний спортсмен врезался в риф, кроме него на катере присутствовал неизвестный итальянский механик и два друга гонщика, только одному из них удалось выжить.

За спортивную карьеру Буцци 10 раз побеждал на чемпионате мира, а в 1978 году установил рекорд, который до сих пор остается не побитым. Итальянец развил скорость в размере 191,58 км/ч на лодке с дизельным движком.

 

 

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