Незаконное обогащение: Смолий заявил, что не получил сообщения от НАБУ
Об этом Смолий написал в Twitter.
"Сегодня мои декларации в центре внимания СМИ. Получил я сообщение НАБУ об открытии дела? Нет", - написал Смолий.
Он также сообщил, что в августе по результатам проверки своих деклараций получил заключение Нацагентства по предупреждению коррупции о проверке деклараций.
"Цитирую: "Правовые основания для установления признаков незаконного обогащения отсутствуют", - добавил Смолий.
Сегодня мои декларации в центре внимания СМИ.- Yakiv Smolii (@YSmolii) September 19, 201 9
➡️ Получил ли я сообщение НАБУ об открытии дела? Нет.
➡️ Получил ли заключение НАПК о проверке деклараций? Да, в августе. Цитирую: «Правовые основания для установления признаков незаконного обогащения отсутствуют». https://t.co/gTAjXFUcix
- Сегодня появилась информация об открытии Национальным антикоррупционным бюро трех производств по факту декларирования недостоверной информации Смолием.
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