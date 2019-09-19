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Espreso.tvОбществоНезаконное обогащение: Смолий заявил, что не получил сообщения от НАБУ

Незаконное обогащение: Смолий заявил, что не получил сообщения от НАБУ

Глава Национального банка Яков Смолий заявляет, что не получал сообщений НАБУ о возбуждении против него дела

Об этом Смолий написал в Twitter.

"Сегодня мои декларации в центре внимания СМИ. Получил я сообщение НАБУ об открытии дела? Нет", - написал Смолий.

Он также сообщил, что в августе по результатам проверки своих деклараций получил заключение Нацагентства по предупреждению коррупции о проверке деклараций.

"Цитирую: "Правовые основания для установления признаков незаконного обогащения отсутствуют", - добавил Смолий.

 

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