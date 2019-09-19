Незаконное обогащение: Смолий заявил, что не получил сообщения от НАБУ

19 сентября, 2019, 19:22

Глава Национального банка Яков Смолий заявляет, что не получал сообщений НАБУ о возбуждении против него дела

Об этом Смолий написал в Twitter.

"Сегодня мои декларации в центре внимания СМИ. Получил я сообщение НАБУ об открытии дела? Нет", - написал Смолий.

Он также сообщил, что в августе по результатам проверки своих деклараций получил заключение Нацагентства по предупреждению коррупции о проверке деклараций.

"Цитирую: "Правовые основания для установления признаков незаконного обогащения отсутствуют", - добавил Смолий.

Сегодня мои декларации в центре внимания СМИ.

➡️ Получил ли я сообщение НАБУ об открытии дела? Нет.

➡️ Получил ли заключение НАПК о проверке деклараций? Да, в августе. Цитирую: «Правовые основания для установления признаков незаконного обогащения отсутствуют». https://t.co/gTAjXFUcix - Yakiv Smolii (@YSmolii) September 19, 201 9