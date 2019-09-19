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Espreso.tvОбществоНАБУ открыло 3 дела против главы Нацбанка Смолия из-за "недостоверной информации" в декларации

НАБУ открыло 3 дела против главы Нацбанка Смолия из-за "недостоверной информации" в декларации


фото: bank.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро открыло три производства по факту декларирования недостоверной информации главой Нацбанка Яковом Смолием

Об этом руководитель прессслужбы НАПК Александр Свириденко рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Зарегистрированы три производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования. Сейчас следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций и на сегодня уже получили от НАПК доступ к декларациям Смолия", - пояснил Свириденко.

Сам Смолий в интервью The Page рассказал, какие именно нарушения в его декларациях выявило НАБУ.

"В заключении говорится, что наличия конфликта интересов не установлено, а правовые основания для установления признаков незаконного обогащения отсутствуют. При этом мне разрешено внести необходимые изменения", - сообщил Смолий.

Всего у НАПК к Смолию есть четыре замечания.

Например, агентство учло как "недостоверную информацию" указанную им стоимость недвижимости, которая ему принадлежит.

В частности Смолий указал, что владеет 8,08% объекта недвижимости в Черкассах. При этом в графе "стоимость" он отметил полную цену этого объекта - около 3 млн грн.

"НАПК расценило это как нарушение: надо было указать стоимость только той доли, которая принадлежит мне, то есть 242 тыс. грн, - рассказывает он. - То есть я не не задекларировал, а наоборот - указал больше. Вся эта разница была признана как "недостоверное предоставление информации".

Еще одно замечание касается доходов и средств на счетах главы НБУ. Так, НАПК нашло отклонения по счетам "на 0,02 доллара, на 4,32 евро и на 73 доллара" при том, что в целом Смолий задекларировал довольно значительные суммы (например 3 млн долларов в Укрэксимбанке) согласно информации, которую ему предоставили сами банки.

Также у НАПК есть замечания по поводу земли, которой владеет Смолий.

"Качество нашего земельного кадастра оставляет желать лучшего. В нем за мной до сих пор учитываются земельные участки, которіе мне уже давно не принадлежат, которые я продал. Но информация в кадастре то осталась", - пояснил Смолий.

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