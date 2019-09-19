Нацбанк выпустит 5 млн банкнот номиналом 1000 грн
19 сентября, 2019, 14:58
Национальный банк планирует осуществить первый выпуск банкноты номиналом 1000 гривень в объеме 5 млн экземпляров
Об этом на брифинге по выводу мелочи сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает Еспресо.TV
"Мы планируем его (выпуск банкнот номиналом 1000 грн, - ред.) осуществить в объеме 5 млн штук. Это первый выпуск. Далее он будет осуществляться по мере поступления заказов от банков и потребностей экономики", - сказал Зайвенко.
Он добавил, что сейчас в обращении находится 140 млн штук монет номиналом 1 гривня, а номиналом 2 гривни - почти 124 млн штук. А в 2018 году Нацбанком было изготовлено 140 млн монет номиналом 1 гривня и 145 млн штук монет номиналом 2 гривни.
- Напомним, с 25 октября банкнота нового номинала 1000 грн войдет в обращение в Украине.
- Вывод из обращения и прекращение расчетов монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек сэкономит Украине 90 млн грн, объяснили в Нацбанке накануне.
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