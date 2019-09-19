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Espreso.tvОбществоВ Нацбанке объяснили, почему изымают 1, 2 и 5 копеек из обращения

В Нацбанке объяснили, почему изымают 1, 2 и 5 копеек из обращения


фото: bank.gov.ua
Вывод из обращения и прекращении расчетов монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек сэкономит Украине 90 млн грн

Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Нацбанка Сергей Холод во время брифинга посвященном выводу из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек, передает Еспресо.TV

"Стоимость изготовления монет номиналом 1, 2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. Государство сможет экономить более 90 млн грн в год благодаря уменьшению расходов Национального банка на их изготовление и обработку ", - сообщил Холод.

По его словам, вывод этих монет из обращения также будет способствовать экономии предприятий и банков, которые не будут тратить лишнее время и средства на инкассацию мелких монет.

После вывода из обращения монет номиналом 1,2 и 5 копеек их будут изымать. Впоследствии Нацбанк переплавит эти монеты для того, чтобы из этого металла чеканить монеты других номиналов.

Напомним, монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежными средствами с 1 октября 2019 года. Их не будут принимать в расчеты банковские учреждения и магазины

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