В Нацбанке объяснили, почему изымают 1, 2 и 5 копеек из обращения
Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Нацбанка Сергей Холод во время брифинга посвященном выводу из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек, передает Еспресо.TV
"Стоимость изготовления монет номиналом 1, 2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. Государство сможет экономить более 90 млн грн в год благодаря уменьшению расходов Национального банка на их изготовление и обработку ", - сообщил Холод.
По его словам, вывод этих монет из обращения также будет способствовать экономии предприятий и банков, которые не будут тратить лишнее время и средства на инкассацию мелких монет.
После вывода из обращения монет номиналом 1,2 и 5 копеек их будут изымать. Впоследствии Нацбанк переплавит эти монеты для того, чтобы из этого металла чеканить монеты других номиналов.
Напомним, монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежными средствами с 1 октября 2019 года. Их не будут принимать в расчеты банковские учреждения и магазины
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