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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине освобожденных моряков отправят в пансионат, а Беспальченко - устроят свадьбу

На Херсонщине освобожденных моряков отправят в пансионат, а Беспальченко - устроят свадьбу


фото: Укрінформ
Трех освобожденных из российского плена военных моряков встретили на родной Херсонщине

Об этом сообщает "Укринформ".

На площади Свободы в Херсоне, где с 2014 года встречали украинских бойцов, прибывающих из АТО, 19 сентября приветствовали земляков - военных моряков, вернувшихся из российского плена - Михаила Власюка, Виктора Беспальченко и Сергея Чулибу.

Среди встречавших моряков - волонтеры, родные моряков, журналисты, представители власти.

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Фото: Укринформ

"Мы волнуемся, написали все вместе письма - хотим вас поблагодарить... Мы хотим поблагодарить за поддержку каждого украинца, который у нас верил, надеялся на нашу маленькую победу - на освобождение из плена. Спасибо каждому детскому рисунку, письмам поддержки. Ведь самое страшное в плену - знать, что тебя забыли. Однако благодаря вам, дорогие земляки, это не ощущалось. Мы также хотим поблагодарить ветеранов АТО, которые защищали и защищают нас на Востоке Украины. Очень хочется, чтобы эта война быстрее закончилась нашей победой и чтобы все наши земляки вернулись домой живыми и здоровыми", - говорит от имени моряков Сергей Чулиба.

Он отметил, что моряки-херсонцы втроем прошли вместе "и Крым, и Рим" - служили в Крыму на одном корабле, который назывался артиллерийский катер "Херсон".

Моряки также поблагодарили Уполномоченного ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову и власть за то, что они сделали для их освобождения.

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Фото: Укринформ

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, который встречал земляков, сообщил, что моряки и их родные смогут отдохнуть в пансионате, а Виктору Беспальченко и его жене Татьяне, которые поженились в московском СИЗО "Лефортово", предложил выбрать дату, когда они захотят отпраздновать свадьбу.

"Мы вместе с благотворителями подготовили прежде всего ребятам отдых в одном из лучших пансионатов нашей области и мы приглашаем их (с семьями) отдохнуть от кремлевского плена. А также аграрии пообещали помочь устроить свадьбу - вы знаете, что у одного из наших героев была свадьба, она было в "Лефортово", но настоящая свадьба будет здесь - на херсонской земле ", - сказал Гусев.

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Фото: Укринформ

Среди встречавших моряков - херсонка Оксана Погомий. Она говорит: пришла встретить ребят, чтобы поблагодарить их за то, что моряки не ошиблись, за то, что вернулись, что они будут дальше служить.

Михаила Власюк встречает сестра и пятимесячная племянница. Они приехали из маленького села Марьяновка Каховского района.

Родители Сергея Чулибы рассказывают, что сын будет и впредь защищать Украину и продолжит службу. "Это приехала наша родня из Каховки - семь человек, это ближайшие", - говорит Любовь Чулиба, мама Сергея.

Вспоминали во время встречи моряков и вышитые рушники, которые на День Независимости вручили родителям моряков. Люди говорят, что этот оберег "сработал" - ведь ребята уже вернулись домой.

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