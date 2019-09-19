Гвардиола назвал Пятова одним из лучших голкиперов мира

19 сентября, 2019, 19:41

Главный тренер МС Пеп Гвардиола после игры с "Шахтером" был удивлен игрой украинского голкипера Андрея Пятова

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции, посвященной победе МС над "Шахтером" (3:0), высоко оценил игру украинского голкипера Андрея Пятова и назвал его одним из лучших в своем деле.

"Он один из лучших вратарей. Прекрасно читает игру и вовремя страхует защитников. Часто, когда мы выполняем проникающий пас, Пятов заранее это видит, действует на выходе как последний защитник, выбивает мяч", - сказал испанский специалист.

Следующий матч в групповом раунде Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет на выезде, в Италии, против местной "Аталанты". Встреча состоится 1 октября.