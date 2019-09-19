Гвардиола назвал Пятова одним из лучших голкиперов мира
19 сентября, 2019, 19:41
Главный тренер МС Пеп Гвардиола после игры с "Шахтером" был удивлен игрой украинского голкипера Андрея Пятова
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции, посвященной победе МС над "Шахтером" (3:0), высоко оценил игру украинского голкипера Андрея Пятова и назвал его одним из лучших в своем деле.
"Он один из лучших вратарей. Прекрасно читает игру и вовремя страхует защитников. Часто, когда мы выполняем проникающий пас, Пятов заранее это видит, действует на выходе как последний защитник, выбивает мяч", - сказал испанский специалист.
Следующий матч в групповом раунде Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет на выезде, в Италии, против местной "Аталанты". Встреча состоится 1 октября.
- 18 сентября в первом туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" разгромно проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 3: 0 в Харькове.
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