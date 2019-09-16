Лондон не предоставил необходимые предложения по Brexit, - Еврокомиссия

16 сентября, 2019, 16:42

После встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в Люксембурге, в Еврокомиссии заявили, что со стороны Соединенного королевства не поступали необходимые предложения по Brexit

Об этом сообщает пресс-служба Еврококомисии.

"Президент Юнкер напомнил, что Великобритания несет ответственность за то, чтобы выступить с юридически оперативными решениями, которые были бы совместимы с соглашением о выходе. Президент Юнкер подчеркнул постоянную готовность и открытость комиссии изучить вопрос о том, соответствуют ли такие предложения цели "бекстопа". Такие предложения еще не поступили", - говорится в заявлении комиссии.

При этом в комиссии отметили, что она будет доступна для ведения переговоров 24 часа 7 дней в неделю.

Ранее Борис Джонсон написал, что считает реальной возможность заключения с Евросоюзом соглашения о Brexit в ближайшие недели.