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Espreso.tvМирЛондон не предоставил необходимые предложения по Brexit, - Еврокомиссия

Лондон не предоставил необходимые предложения по Brexit, - Еврокомиссия


фото: reuters
После встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в Люксембурге, в Еврокомиссии заявили, что со стороны Соединенного королевства не поступали необходимые предложения по Brexit

Об этом сообщает пресс-служба Еврококомисии.

"Президент Юнкер напомнил, что Великобритания несет ответственность за то, чтобы выступить с юридически оперативными решениями, которые были бы совместимы с соглашением о выходе. Президент Юнкер подчеркнул постоянную готовность и открытость комиссии изучить вопрос о том, соответствуют ли такие предложения цели "бекстопа". Такие предложения еще не поступили", - говорится в заявлении комиссии.

При этом в комиссии отметили, что она будет доступна для ведения переговоров 24 часа 7 дней в неделю.

Ранее Борис Джонсон написал, что считает реальной возможность заключения с Евросоюзом соглашения о Brexit в ближайшие недели.

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