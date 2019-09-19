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Espreso.tvМирБолгария собирается строить газопровод в обход Украины

Болгария собирается строить газопровод в обход Украины


фото: nord-stream2
Государственный газовый оператор Болгарии подписал строительный контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой под руководством Саудовской Аравии на строительство газопровода "Турецкий поток"

Об этом сообщает Assotiated Press.

Планируется, что по этому газопроводу российский природный газ будет транспортироваться в некоторые части Европы. Контракт был подписан между государственным оператором "Булгартрансгаз" и консорциумом, возглавляемым "Аркад Инжиниринг" из Саудовской Аравии.

По условиям документа, будет прокладываться трубопровод протяженностью 474 км - от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией.

По газопроводу российский газ будет транспотироваться в Сербию, Венгрию и Австрию под видом ответвления от газопровода "Турецкий поток". Таким образом, доставки российского природного газа в Турцию и Европу будут выполняться без прохождения через Украину.

Отметим, ранее Болгария планировала получать российский газ через "Южный поток", однако правила конкуренции ЕС заставили Россию отказаться от проекта, а Болгария приостановила строительные работы на своей территории.

Ранее сообщалось, что "Газпром" и Будапешт готовят соглашение о поставках газа в обход Украины.

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