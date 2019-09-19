Болгария собирается строить газопровод в обход Украины
Об этом сообщает Assotiated Press.
Планируется, что по этому газопроводу российский природный газ будет транспортироваться в некоторые части Европы. Контракт был подписан между государственным оператором "Булгартрансгаз" и консорциумом, возглавляемым "Аркад Инжиниринг" из Саудовской Аравии.
По условиям документа, будет прокладываться трубопровод протяженностью 474 км - от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией.
По газопроводу российский газ будет транспотироваться в Сербию, Венгрию и Австрию под видом ответвления от газопровода "Турецкий поток". Таким образом, доставки российского природного газа в Турцию и Европу будут выполняться без прохождения через Украину.
Отметим, ранее Болгария планировала получать российский газ через "Южный поток", однако правила конкуренции ЕС заставили Россию отказаться от проекта, а Болгария приостановила строительные работы на своей территории.
Ранее сообщалось, что "Газпром" и Будапешт готовят соглашение о поставках газа в обход Украины.
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