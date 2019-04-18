"Газпром" и Будапешт готовят соглашение о поставках газа в обход Украины

18 апреля, 2019, 14:42

Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто принял в среду в Будапеште главу совета директоров "Газпрома" и бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова

Об этом сообщает говорится в сообщении и МИД Венгрии.

После встречи Сийярто заявил: "Будущее поставок природного газа через Украину неопределено, учитывая что мы договорились с "Газпромом" о том, что российская компания уже в этом году поставит в Венгрию некоторый необходимый для следующего года объем природного газа.

"Переговоры об этом хорошо продвигаются, и соответственно, мы скоро сможем подписать соглашение, которое обеспечит промышленную и общественную поставки газа в Венгрию", - добавил он.

"В прошлом году "Газпром" поставил больше газа в Европу, чем когда-либо прежде, 202 млрд кубометров. Реальность, которая основана на существующей инфраструктуре и изменениях в мировых ценах на газ, заключается в том, что Россия и впредь будет оставаться одним из крупнейших поставщиков природного газа в Европе", - отметил министр. Венгерское потребление газа, по его словам, достигает 10 млрд кубометров.

Накануне в Сербии началось строительство российского газопровода газопровода "Турецкий поток" в обход Украины.