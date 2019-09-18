Зеленский не уволил Авакова, потому что ценит его компетентность, - Пристайко
18 сентября, 2019, 08:29
Президент Украины Владимир Зеленский выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства
Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в интервью немецкой газете "Die Welt" .
Журналист у него спросил, почему Зеленский делает ставку на новое чистое поколение, но оставил в должности предыдущего министра внутренних дел Арсена Авакова.
Пристайко ответил: " Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членов правительства ".
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