Загороднюк объяснил, как будут разводить войска на Донбассе

18 сентября, 2019, 17:45

Министр обороны рассказал, что разведение войск будет происходить поочередно на отдельных участках фронта

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что определяющим фактором для Украины является то, чтобы разведение сил происходило с обеих сторон линии разграничения, а также добавил, что «это не отступление, а разведение».

"Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", - сказал он.

Загороднюк добавил, что Генеральный штаб работает над планом, который учтет все возможные риски. Впоследствии его представят.

"И конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка, будут идти объяснения, будут идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее... Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили с военными, и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала", - отметил министр обороны.

По его словам, военные воспринимают это как часть стратегии, которая снизит много рисков.