Украинские военные готовятся к отводу войск вдоль всей линии разграничения
18 сентября, 2019, 11:15
Продолжаются подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения
Об этом заявил командующий ООС Владимир Кравченко во время встречи с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани, передает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
"На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министром обороны Украины и главой государства", - говорится в сообщении.
Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское, где планируется разведение сил.
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