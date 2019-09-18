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Espreso.tvОбществоУкраинские военные готовятся к отводу войск вдоль всей линии разграничения

Украинские военные готовятся к отводу войск вдоль всей линии разграничения


фото: pressjfo.news
Продолжаются подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения

Об этом заявил командующий ООС Владимир Кравченко во время встречи с координатором системы ООН в Украине Оснат  Лубрани, передает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министром обороны Украины и главой государства", - говорится в сообщении.

Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское, где планируется разведение сил.

 

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