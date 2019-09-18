Южная Корея разрабатывает лазерное противовоздушное оружие

18 сентября, 2019, 13:09

Военные технологи Южной Кореи разрабатывают противовоздушное вооружение, способное сбивать вражеские беспилотники с помощью лазера

Об этом сообщает Janes .

Как отмечается, Южная Корея инвестирует в разработку системы зенитного вооружения 74 млн долларов.

"Согласно заявлению службы закупок для нужд обороны (DAPA) от 17 сентября Южная Корея инвестирует 74 миллиона долларов в разработку системы зенитного вооружения на базе лазерной технологии", - говорится в сообщении.

Ожидается, что система, будет называться Block-I, и будет способна обнаруживать и отслеживать небольшие беспилотные самолеты и нейтрализовать их на близком расстоянии с помощью лазера.

Один выстрел системы Block-I, который, как ожидается, будет готова к оперативному использования до 2023 года, будет стоить около 1690 долларов.

Напомним, а рмия США успешно испытала мобильную систему защиты от дронов.