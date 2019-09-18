Ирландский боец Макгергор оставит MMA ради бокса

18 сентября, 2019, 12:07

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор в декабре может провести второй в карьере боксерский поединок

Об этом сообщает The Irish Daily Star.

Экс-чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) опубликовал в twitter неоднозначный пост, в котором указал дату 14 декабря и Дублин. По информации The Irish Daily Star, Макгрегор может провести зимой поединок по правилам бокса. Его соперником должен стать ирландский боксер Люк Киллер, который является чемпионом Европы по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Отмечается, что Киллер публично раскритиковал Макгрегора за то, что он ударил пожилого мужчину в пабе. После этого Конор позвонил Люку и предложил провести бой.

Напомним, что Макгрегор имеет опыт выступления в боксе. В 2017 году он провел поединок с американцем Флойдом Мейвезером, которому уступил техническим нокаутом.

Предыдущий бой по правилам ММА ирландец проиграл в октябре 2018 россиянину Хабибу Нурмагомедов.

Wondered what that Conor McGregor tweet was all about?



Well today's @IsFearrAnStar exclusively reveals McGregor is in talks to fight boxing ace @luke_keeler in Dublin this December. #McGregorDublin #boxingnews pic.twitter.com/qgaH7vLNQG - Paul Healy (@Healyhack) September 17, 2019