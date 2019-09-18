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Espreso.tvОбществоЯценюк поблагодарил Вятровича "за украинское дело"

Яценюк поблагодарил Вятровича "за украинское дело"

Экс-премьер-министр Украины поблагодарил Владимира Вятровича "за украинское дело, которое он преданно делал на должности руководителя Института национальной памяти"

Об этом он написал в Facebook.

"Спасибо Владимиру Вятровичу за украинское дело, которое он преданно делал на должности руководителя Института национальной памяти.

Возвращение украинской истории, честных имен наших выдающихся героев. Очистка от идеологического ила, накопленного десятилетиями оккупации тоталитарным режимом. Это то, без чего невозможна свободная европейская демократическая Украина.

Знать свою историю - значит видеть путь впереди. И не сойти с него, какие бы временные маяки не вводили бы в заблуждение.

Спасибо за совместную работу", - написал Яценюк.

Владимир Вятрович ушел с поста после пяти с половиной лет работы во главе УИНП. Об этом он объявил сегодня, 18 сентября.

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