 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Минских соглашениях об отводе войск речь не идет, - Порошенко

В Минских соглашениях об отводе войск речь не идет, - Порошенко

Пятый президент заявляет, что Минские соглашения не предусматривают отвод войск от линии разграничения

Об этом Петр Порошенко сказал во время заседания комитета Верховной Рады, соответствующее видео появилось на Facebook.

"Хочу подчеркнуть: никакого разведения войск в Минских соглашения нет, вы его не найдете. Это элемент, который приближает компонент безопасности, который мы должны установить. Миротворцы, подчеркиваю - не "эскорт-сервис", как хотел Путин, а миротворцы по всей территории Украина. Не основываясь на опыте Приднестровья или Осетии, а миротворцы с мандатом ООН", - заявил он.

Миротворческие силы, по словам Порошенко, должны обеспечить безопасность для проведения свободных выборов на Донбассе - с украинскими партиями, по украинскому законодательству и под контролем ЦИК Украины.

Обращаясь к присутствующему на заседании главы МИД Вадиму Пристайко, Порошенко подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях возможны только после восстановления там украинского суверенитета.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать