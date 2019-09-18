В Минских соглашениях об отводе войск речь не идет, - Порошенко
Об этом Петр Порошенко сказал во время заседания комитета Верховной Рады, соответствующее видео появилось на Facebook.
"Хочу подчеркнуть: никакого разведения войск в Минских соглашения нет, вы его не найдете. Это элемент, который приближает компонент безопасности, который мы должны установить. Миротворцы, подчеркиваю - не "эскорт-сервис", как хотел Путин, а миротворцы по всей территории Украина. Не основываясь на опыте Приднестровья или Осетии, а миротворцы с мандатом ООН", - заявил он.
Миротворческие силы, по словам Порошенко, должны обеспечить безопасность для проведения свободных выборов на Донбассе - с украинскими партиями, по украинскому законодательству и под контролем ЦИК Украины.
Обращаясь к присутствующему на заседании главы МИД Вадиму Пристайко, Порошенко подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях возможны только после восстановления там украинского суверенитета.
- Экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Бессмертный считает, что поскольку законная власть на Донбассе последний раз была выбрана в 2010 году, с ней и надо разговаривать
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