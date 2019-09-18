В Минских соглашениях об отводе войск речь не идет, - Порошенко

18 сентября, 2019, 18:31

Пятый президент заявляет, что Минские соглашения не предусматривают отвод войск от линии разграничения

Об этом Петр Порошенко сказал во время заседания комитета Верховной Рады, соответствующее видео появилось на Facebook.

"Хочу подчеркнуть: никакого разведения войск в Минских соглашения нет, вы его не найдете. Это элемент, который приближает компонент безопасности, который мы должны установить. Миротворцы, подчеркиваю - не "эскорт-сервис", как хотел Путин, а миротворцы по всей территории Украина. Не основываясь на опыте Приднестровья или Осетии, а миротворцы с мандатом ООН", - заявил он.

Миротворческие силы, по словам Порошенко, должны обеспечить безопасность для проведения свободных выборов на Донбассе - с украинскими партиями, по украинскому законодательству и под контролем ЦИК Украины.

Обращаясь к присутствующему на заседании главы МИД Вадиму Пристайко, Порошенко подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях возможны только после восстановления там украинского суверенитета.