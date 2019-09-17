Законная власть на Донбассе последний раз была выбрана в 2010 году, с ней и надо разговаривать, - Бессмертный

17 сентября, 2019, 17:19

Роман Безсмертный призвал правительство разработать программу отселения украинцев с оккупированных территорий

Об этом экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Бессмертный заявил в эфире Еспресо.TV.

"Уже 5 лет люди находятся в идиотских условиях. Поэтому, уважаемое правительство, сделайте программу отселения с оккупированных территорий. Потому что идет депопуляция, разрушение инфраструктуры, вымирание людей. Дайте шанс тем, кто остается патриотом, чтобы они вернулись и перешли в другую часть", - подчеркнул он.

Роман Бессмертный также напомнил, что последние конституционные выборы на оккупированных территориях Донбасса состоялись в 2010 году.

"Вот этот актив: мэры, поселковые и сельские головы, депутаты, оставшиеся патриотами Украины, с которыми и надо говорить. Потому что они - ключевой механизм в этой ситуации. Как на это посмотрит Россия, мне все равно. Россия добивается своего - разрушения Украины, нам надо делать свое", - подчеркнул политик.

Он также убежден, что на переговорах Украины надо занять позицию, которой показать приоритетность Конституции Украины и законов Украины.

"Вы говорите о том, что все должно происходить по Конституции и законам Украины. Оно будет так, будет выполняться Конституция и законы Украины. Выборы по закону Украины, Конституция - по закону Украины. Ни вправо, ни влево", - отметил Бессмертный.