Пристайко рассказал о формуле Зеленского

18 сентября, 2019, 16:28

Окончание войны не путем сдачи, сильная экономика, армия, консолидированное государство - основные приоритеты плана президента

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на заседании комитета ВР по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает Еспресо.TV.

"Первый элемент - это наладить связь с людьми по линии разграничения. Не все люди за ней не видят будущее с большой Украиной", - заявил глава МИД.

Второй элемент - это попытки обмена наших граждан. Министр надеется, что обмены еще будут.

Следующие элементы - это закон об оккупированных территориях и попытка амнистии.

"Я надеюсь, что то время, которое мы приобрели Минским форматом, позволило нам чувствовать более уверенно. У нас больше шансов сдержать новую агрессию, если она будет", - добавил министр.

Напомним, Волкер пообещал не подталкивать Украину к выборам в Донбассе на условиях России.