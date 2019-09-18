Пристайко рассказал о формуле Зеленского
Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на заседании комитета ВР по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает Еспресо.TV.
"Первый элемент - это наладить связь с людьми по линии разграничения. Не все люди за ней не видят будущее с большой Украиной", - заявил глава МИД.
Второй элемент - это попытки обмена наших граждан. Министр надеется, что обмены еще будут.
Следующие элементы - это закон об оккупированных территориях и попытка амнистии.
"Я надеюсь, что то время, которое мы приобрели Минским форматом, позволило нам чувствовать более уверенно. У нас больше шансов сдержать новую агрессию, если она будет", - добавил министр.
Напомним, Волкер пообещал не подталкивать Украину к выборам в Донбассе на условиях России.
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