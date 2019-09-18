Сенцов рассказал о своей голодовке в тюрьме
18 сентября, 2019, 21:39
Режиссер и экс-пленник Кремля в своем интервью рассказал о восстановлении после протестной голодовки
Об этом сообщает НВ.
"Прошел год, я активно восстанавливался, питался, занимался спортом. Мне дали возможность заниматься спортом, чтобы сидел спокойно. Я готовился ко второму голоданию. Потому что понимал, что если ничего не произойдет после выборов президента, если снова ситуация зайдет в тупик, я буду голодать. я понимал, что второе голодание уже не привлечет столько внимания, как прежде, но выхода не было", - рассказал Сенцов.
По его словам, затем начались определенные сдвиги, и он сказал адвокату, что придержит эту крайнюю меру для случая, если "мосты снова будут сожжены".
- Отметим, Олег Сенцов поделился впечатлениями об изменениях в стране и людях за 5 лет.
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