"Как можно враждовать друг с другом, когда есть Путин?", - Сенцов об изменениях в Украине
16 сентября, 2019, 08:56
Украинский режиссер Олег Сенцов поделился впечатлениями об изменениях в стране и людях за 5 лет, которые он провел в плену РФ
Об этом он написал в Facebook.
"Мне, как человеку, который прибыл на машине времени с 2014-го года, было интересно посмотреть какие изменения произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и со многими пообщаться. Предварительных выводов пока 2:
- Изменений за 5 лет не так уж и много, как я ожидал.
- Все воюют со всеми
Это все очень огорчает. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? ", - поделился Сенцов.
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-
Читайте также
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-