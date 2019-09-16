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Espreso.tvОбщество"Как можно враждовать друг с другом, когда есть Путин?", - Сенцов об изменениях в Украине

"Как можно враждовать друг с другом, когда есть Путин?", - Сенцов об изменениях в Украине


фото: Reuters
Украинский режиссер Олег Сенцов поделился впечатлениями об изменениях в стране и людях за 5 лет, которые он провел в плену РФ

Об этом он написал в Facebook.

"Мне, как человеку, который прибыл на машине времени с 2014-го года, было интересно посмотреть какие изменения произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и со многими пообщаться. Предварительных выводов пока 2:

  1. Изменений за 5 лет не так уж и много, как я ожидал.
  2. Все воюют со всеми

Это все очень огорчает. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? ", - поделился Сенцов.

 

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