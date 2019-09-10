Стало известно, сколько Роналду зарабатывает в "Ювентусе"

10 сентября, 2019, 15:25

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Криштиану Роналду получает в туринском клубе 31 млн евро в год. Это больше, чем зарплатная ведомость четырех клубов: СПАЛ, "Удинезе" (оба - по 30 млн евро), "Брешия" (28 млн евро) и "Верона" (25 млн евро).

В общем еще 12 футболистов зарабатывают в Италии более 6 млн евро в год. Второе место по размеру зарплаты в Серии А занимает еще один футболист "Ювентуса" голландец Маттейс где Лигт - 8 млн евро (плюс 4 млн евро в качестве потенциальных бонусов).

Среди лидеров 10 игроков "Ювентуса" и по одному игроку из "Интера" (Лукаку, 7,5+1 млн евро), "Милан" (Джанлуиджи Доннарумма, 6 млн евро) и "Наполи" (Калиду Кулибали, 6 млн евро ).