Стало известно, сколько Роналду зарабатывает в "Ювентусе"
10 сентября, 2019, 15:25
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Криштиану Роналду получает в туринском клубе 31 млн евро в год. Это больше, чем зарплатная ведомость четырех клубов: СПАЛ, "Удинезе" (оба - по 30 млн евро), "Брешия" (28 млн евро) и "Верона" (25 млн евро).
В общем еще 12 футболистов зарабатывают в Италии более 6 млн евро в год. Второе место по размеру зарплаты в Серии А занимает еще один футболист "Ювентуса" голландец Маттейс где Лигт - 8 млн евро (плюс 4 млн евро в качестве потенциальных бонусов).
Среди лидеров 10 игроков "Ювентуса" и по одному игроку из "Интера" (Лукаку, 7,5+1 млн евро), "Милан" (Джанлуиджи Доннарумма, 6 млн евро) и "Наполи" (Калиду Кулибали, 6 млн евро ).
- 4 сентября стало известно, что полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко летом мог перейти в итальянский "Ювентус", за который выступает португалец Криштиану Роналду.
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