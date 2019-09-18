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Espreso.tvОбществоРада провалила голосование за отмену закона об импичменте президента

Рада провалила голосование за отмену закона об импичменте президента


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)

Об этом передает Espreso.TV

За это решение проголосовали 101 нардепов.

Против 14.

249 нардепов воздержались.

Постановление об отмене этого закона было обосновано тем, что при рассмотрении законопроекту в сессионном зале народные депутаты высказывали замечания по содержанию законопроекту. Однако на голосование был вынесен вопрос о признании проекту Закона об импичменте таким, что не требует доработки.

В результате законопроект приняли в целом.

"Итак, вопреки требованиям Регламента Верховной Рады Украины и замечаниям народных депутатов Украины законопроект был принят сразу в целом, что, среди прочего, лишило возможности народных депутатов Украины объективно рассмотреть соответствующий вопрос и принять решение, которое бы соответствовало запросу общества на открытость власти, интересам государства и украинского народа ", - говорится в пояснительной записке постановления.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла закон о процедуре импичмента президента в целом

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