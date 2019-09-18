Рада провалила голосование за отмену закона об импичменте президента
Об этом передает Espreso.TV
За это решение проголосовали 101 нардепов.
Против 14.
249 нардепов воздержались.
Постановление об отмене этого закона было обосновано тем, что при рассмотрении законопроекту в сессионном зале народные депутаты высказывали замечания по содержанию законопроекту. Однако на голосование был вынесен вопрос о признании проекту Закона об импичменте таким, что не требует доработки.
В результате законопроект приняли в целом.
"Итак, вопреки требованиям Регламента Верховной Рады Украины и замечаниям народных депутатов Украины законопроект был принят сразу в целом, что, среди прочего, лишило возможности народных депутатов Украины объективно рассмотреть соответствующий вопрос и принять решение, которое бы соответствовало запросу общества на открытость власти, интересам государства и украинского народа ", - говорится в пояснительной записке постановления.
Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла закон о процедуре импичмента президента в целом
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