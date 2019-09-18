"Отменить национализации просто. Достаточно решения суда ": Гонтарева о вероятности возвращения ПриватБанка Коломойскому

18 сентября, 2019, 11:55

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева рассказала, какое развитие событий может ожидать Украину в деле ПриватБанка

Об этом она сказала в интервью Левому берегу .

"Отмена национализации просто. Достаточно решения суда. А наши суды вы знаете. Если Коломойский принимал три решения в один день еще до первого тура выборов - о национализации, персональных гарантии и связанных лиц, то что ему мешает получить другие решения суда, таких же "липовых"? ", - считает Гонтарева.

По ее словам, если национализация признается решением суда недействительным, делается восстановления нарушенных имущественных прав, то есть государство забирает 155 млрд, и на этом месте образуется дыра.

"Нацбанк же не может ничего национализировать, Нацбанк может только признать банк неплатежеспособным. Поэтому есть два варианта: для крупных системных банков - обращаться в Минфин за национализацией, для несистемных - обращаться в Фонд гарантирования вкладов. Рожкова (заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова - ред.) сказала еще полгода назад в интервью, что Нацбанк будет обращаться за повторной национализацией. Вопрос теперь в Минфин, согласится ли он на повторную национализацию ", - добавила она.