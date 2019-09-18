ПриватБанк в собственности Коломойского был "пирамидой" без активов, - Гонтарева
Об этом она сказала в интервью Левому берегу .
"Я - банкир, работающий по Базельским принципам, который для всех банков делал одинаковый стресс-тест, одинаковые критерии, всех одинаково заставлял докапитализировать их структуры. Программа рекапитализации была одинаковой для всех, подчеркиваю", - заявила Гонтарева, отвечая на вопрос, пытались ли бывшие владельцы с ней договориться еще на этапе национализации банка.
"Я не знаю, как так можно, когда в банк внесли 155 млрд - там даже не дыра в капитале была, там не было активов. Помните он говорил, что Порошенко хотел отобрать у него" 1 + 1 "? После этого следует Ткаченко и говорит, что канала "1 + 1" никогда не было в залоге "ПриватБанка". Так вот, в этом банке не только "1 + 1" не было, там даже элементарно ни одной заправочной станции не было! Не было активов вообще . Это была "пирамида". А теперь в новом интервью он рассказывает, что Гонтарева - мессия, которая вошла в сговор с американцами и решила убить олигархов ", - сказала экс-г лава НБУ.
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Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155, 4 млрд грн.
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