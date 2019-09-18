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Espreso.tvОбщество"Был экшн. Рабочих версий ряд "- Князев об убийстве заместителя председателя ОТГ

"Был экшн. Рабочих версий ряд "- Князев об убийстве заместителя председателя ОТГ

Глава нацполиции Сергей Князев на брифинге назвал версии убийства Дмитрия Кириллова, заместителя главы Якимовской ОТГ

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Рабочих версий несколько. Они связаны с его личной жизнью, его коммерческой деятельностью и тому подобное. Политической версии, учитывая его деятельность, он депутат местного совета, пока у следствия нет", - заявил Князев.

Известно, что огнестрельное ранение получил гражданин Кириллов Дмитрий, 1977 года рождения. От полученных ранений он скончался во время оказания помощи. Труп направлен на вскрытие, с помощью которого к вечеру должны установить характер огнестрельных ранений, их количество и какое из них стало причиной смерти Кириллова.

"Был такой экшн: преступник с места происшествия скрылся, используя автомобиль, который потом нашли сожженным. Нашли очевидцев, которые видели, как горел автомобиль. В области введена полицейская операция соответствующего уровня. Оружие, которым совершено убийство? Находится в руках экспертов. Мы его изъяли, но нужно время, чтобы сказать то ли это оружие, из которого совершили убийство", - рассказал Князев

  • Напомним, 18 сентября в Запорожской области неизвестный расстрелял заместителя главы Якимовской ОТГ Дмитрия Кириллова.
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